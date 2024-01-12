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Курс евро впервые с декабря опустился ниже 97 рублей
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Фото: © «Татар-информ»
Впервые с 13 декабря курс евро в ходе торгов опустился ниже 97 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
К 10.39 по московскому времени курс европейской валюты по отношению к российской составил 96,75 рубля. Доллар в это же время достиг отметки в 88,15 рубля.
Ранее, в конце декабря, курс евро превысил 102 рубля впервые с середины октября 2023 года.
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