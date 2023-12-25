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Экономика 25 декабря 2023 11:29

Курс евро поднялся выше 102 рублей впервые с середине октября

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Европейская валюта преодолела порог в 102 рубля на Мосбирже – впервые с 20 октября 2023 года.

Согласно данным валютных торгов, в 11.13 по московскому времени евро оценивалось в 102,11 рубля, однако быстро опустилось до 101,99.

#курс евро
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