Курс евро впервые с 8 апреля упал до 80 рублей

Курс евро сегодня снижался до 80 рублей. В последний раз он достигал такого значения 8 апреля, а до этого — в 2020 году, следует из данных Московской биржи.

Тем не менее потом европейская валюта несколько отыграла падение. К 12.56 по Москве ее курс равнялся 80,4 рубля, снижение по сравнению с моментом открытия составило 1,5 рубля. Курс доллара к этому времени снизился на 1,67 рубля, до 74,74 рубля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в условиях повышенной волатильности на валютном рынке Центробанк расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю.