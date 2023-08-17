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Курс евро впервые с 2 августа опустился ниже 102 рублей
Впервые с 2 августа курс евро на Московской бирже опустился ниже 102 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, по данным на 8.19 по московскому времени европейская валюта убавила в цене до 101,98 рубля, однако потом замедлила снижение – 102,06 рубля в 8.23.
Напомним, 2 августа курс евро после полудня превысил отметку в 102 рубля и продолжал расти в последующие дни – выше 105 рублей 4 августа, выше 107 – 9 августа. При этом планку в сто рублей европейская валюта преодолела еще 6 июля — впервые с марта 2021 года.
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