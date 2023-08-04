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Курс евро поднялся выше 105 рублей впервые с марта 2022 года
Курс евро впервые с марта прошлого года превысил 105 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Нв 16.25 по московскому времени евро вырос на 1,96 рубля, достигнув 105,19 рубля. Курс доллара в то же время увеличился на 54 копейки и составил 95,53 рубля.
6 июля евро впервые преодолел планку в 100 рублей с марта прошлого года. Подробнее о том, чего следует ждать от курса рубля и почему Центробанк России не предпринимает поспешных шагов – читайте в материале «Татар-информа».
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