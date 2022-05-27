Курс евро впервые с 12 мая превысил 70 рублей

Впервые с 12 мая курс евро на Мосбирже вырос до 70,4 рубля. При этом курс доллара по состоянию на 10.12 по Москве увеличился на 1 рубль — до 66,4.

На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос по сравнению с окончанием предыдущей сессии и находился на отметке 2 424,7 пункта (+0,48%).

С началом специальной военной операции по защите Донбасса, объявленной Президентом России Владимиром Путиным, курс рубля по отношению к евро и доллару рухнул, достигнув антирекорда — 132,9 и 120,3 рубля соответственно. После этого Центробанк ввел ряд ограничений, касающихся продаж и переводов валюты. Это и решение главы государства перевести торговлю газом с недружественными странами в рубли позволило укрепить российскую валюту.

Ранее в обзоре «Татар-информа» эксперты объяснили, почему дешевеет доллар, стоит ли сейчас покупать валюту и за сколько можно приобрести наличные доллары в Казани.