«Мы можем увидеть курс доллара – 30, евро – 40»: стоит ли покупать дешевеющую валюту?

Курс доллара на бирже рухнул по отношению к рублю и стал стоить меньше 57 рублей – это уровень четырехлетней давности. Почему дешевеет доллар, упадет ли он до 30 рублей, стоит ли сейчас покупать валюту и за сколько можно приобрести наличные доллары в Казани – в обзоре «Татар-информа».

Курс доллара на бирже рухнул по отношению к рублю и стал стоить меньше 57 рублей – это уровень четырехлетней давности Фото: © «Татар-информ»

«Укрепление рубля находится на пиковых уровнях»

Министерство экономики России заявило, что укрепление рубля достигло максимальных значений. «По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России», – сказали РБК в ведомстве.

Однако на следующий день доллар стал стоить еще дешевле на 1 рубль. На Московской бирже во вторник доллар опускался в моменте до 56,2 рубля. Последний раз столько доллар стоил четыре года назад – в марте 2018 года. На закрытии торгов доллар стоил 56,8 рубля, евро – 58,6 рубля.

Напомним, что в феврале, до начала специальной военной операции на Украине, доллар стоил на бирже 78,8 рубля, 24 февраля вырос уже до 85,3 рубля, а максимума достиг к 9 марта – 120 рублей. Однако затем российская валюта начала укрепляться.

В механизме регулирования валют ослабляют гайки

Одна из причин снижения курса доллара – поступление на рынок валюты от компаний-экспортеров: предприятия были обязаны продавать 80% валютной выручки. При этом спрос на нее был низкий, ведь импорт товаров резко сократился.

Сильный рубль невыгоден компаниям, которые продают товары за рубежом, – продукция становится менее конкурентоспособной. Не приносит он и желаемые доходы в федеральный бюджет. Поэтому «гайки» начали ослаблять. Сначала компаниям удлинили срок реализации экспортной выручки – с 3 дней до 60.

Продать валюту можно по курсу, близкому к биржевому, а вот купить – на 15-20 рублей дороже Фото: © «Татар-информ»

В понедельник правкомиссия решила снизить уровень обязательной продажи для экспортеров с 80 до 50%. Минфин пояснил, что в России уже достаточный уровень ликвидности в иностранной валюте, а курс национальной валюты стабилизировался. Накануне Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, который вступил в силу в тот же день.

Разница между биржей и кассой – до 20 рублей

Послабления ввели и для населения. При курсе 120 рублей за доллар ЦБ запретил в банках розничную продажу валюты. С 18 апреля ее можно покупать в кассах, но только ту, что поступила в них с 9 апреля.

Корреспондент «Татар-информа» обошел несколько банков в поисках иностранных банкнот.

В крупнейшем банке Татарстана сообщили, что валюты в их кассах нет. В крупном федеральном банке, брендированном в синих тонах, сообщили, что в Казани у них так же нет валюты, не было ее и федеральном сельскохозяйственном банке и так далее.

Купить валюту можно было только в двух банках. Причем продать валюту можно было по курсу, близкому к биржевому, а вот купить – на 15-20 рублей дороже.

Так, в крупном федеральном банке, использующем преимущественно зеленые цвета, были готовы продать до 10 тыс. долларов. Курс – 78 рублей. Продать их можно за 58,2 рубля, то есть почти на 20 рублей дешевле. Евро можно было купить за 87 рублей, продать за 60,4 рубля.

Купить валюту можно только в двух банках Фото: © «Татар-информ»

В казанском банке предложили по 3 тыс. долларов и евро с небольшой комиссией. Здесь купить доллары было намного выгоднее – по 70,9 рубля, продать так же с большой разницей – по 61,9 рубля. Евро банк продавал по 80,9 рубля, покупал по 63,5 рубля. При корреспонденте один из клиентов банка приобрел 2,5 тыс. долларов.

К слову, обменять по очень выгодному курсу можно онлайн в любом банке, однако снять их, по указанию ЦБ, нельзя до 9 сентября. И неизвестно, будет ли отменен этот мораторий.

«Центральному банку сложно контролировать курс»

Ситуация на валютном рынке, сложившаяся из-за дисбаланса экспорта и импорта, может заразить экономику «голландской болезнью», считают эксперты.

«”Голландская болезнь” в экономике возникает, когда страна экспортирует много товаров и услуг. Иными словами, мы много производим, продаем, а взамен ничего не ввозим или ввозим, но в ограниченном количестве. Поэтому внутри страны доходов много, а товаров, которые можно на них купить, практически нет. Этот дисбаланс на рынке приводит к повышению цен и инфляции», – пояснил профессор Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.

Если бы не было санкций против ЦБ, то он просто покупал бы избыток валюты на внутреннем рынке, тем самым обеспечивая сбалансированность валютного рынка и курса Фото: cbr.ru

Вместе с тем он считает, что действия ЦБ были действенными и своевременными. «В конце февраля – начале марта курс доллара резко поднялся до 120 рублей. В тех условиях этот процесс нужно было тормозить. К сожалению, на вполне адекватные и своевременные меры по контролю над курсом легли ограничения, связанные с поставками в Россию различных товаров, ограничения, связанные с возможностью ЦБ использовать свои золотовалютные резервы», – сказал он.

По его словам, если бы не было санкций против ЦБ, то он просто покупал бы избыток валюты на внутреннем рынке, тем самым обеспечивая сбалансированность валютного рынка и курса.

«Сейчас, к сожалению, ЦБ лишен ряда возможностей, поэтому контролировать курс ему достаточно сложно. Но как только курс начал приближаться к 60 рублям, ЦБ стал ослаблять те или иные валютные ограничения, чтобы снять остроту проблемы и уменьшить предложение валюты на внутреннем валютном рынке и увеличить спрос», – отметил Кох.

«Доллар останется в границах 60-70 рублей»

С начала года курс рубля по отношению к доллару укрепился на 25%. Однако Минэкономики России прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году будет на уровне 76,7 рубля, а в 2023 году – 77 рубля.

Вместе с тем, по мнению экспертов «Татар-информа», курс доллара будет на уровне 60 рублей.

«Важно понимать, что валюте нужно оставаться в границах 60-70 рублей, так как дальнейшее снижение негативно скажется на экономике, хоть и произведет новый информационно-политический бум», – сказал управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин.

Эксперты не рекомендуют поддаваться ажиотажу и закупаться дешевеющей валютой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он добавил, что для улучшения экономической ситуации в стране нужно снимать ограничительные меры на иностранную валюту.

«Мы можем увидеть курс доллара – 30, евро – 40, которого так желает общественность. Быстро сделать это не получится, так как вызовет новый шок экономики. И тогда мы победим, но кого? Рубль вновь попытается взять уровень 57 и спуститься в диапазон 55-53. При прохождении данных уровней мы уйдем в коридор 53-48. Цена привлекательная, и есть предпосылки на дальнейший отскок к более высоким значениям», – отметил он.

Эксперт прогнозирует, что если послабления для экспортеров дадут эффект, то рубль будет на уровне 58,5-60 рублей. «Верхняя граница ослабления будет 60,3-61,7 рубля», – сообщил он.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин подтвердил, что ближе к осени курс рубля будет выше текущих отметок. «В июне мы ждем стабилизации курса доллара в районе 55-60 рублей», – предрек эксперт.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин считает, что шансов на ослабление рубля существенно больше. «Летом доллар может приблизиться к 70, а к концу года – достичь 76. Соответствующий прогноз на конец 2022 года дает и Минэкономразвития. Слишком крепкий рубль невыгоден экспортерам и бюджету, который сверстан исходя из среднего курса российской валюты к доллару в 2022 году на уровне 72,1 рубля», – отметил он.

«Если долларов сейчас нет и они вам не особенно нужны, то и покупать незачем»

Однако эксперты не рекомендуют поддаваться ажиотажу и закупаться дешевеющей валютой.

В нынешних условиях валюта не имеет объективной ценности для покупки населением Фото: © «Татар-информ»

«Нужно отметить, что наличные доллары вы можете купить с трудом, так как их продажа ограничена. Если покупать на сером рынке, там курс не 60 рублей, а намного выше. Что касается безналичной валюты, то, скорее всего, в ближайшее время, курс будет оставаться на текущих уровнях. Не будет падать и сильно расти. Поэтому покупать или продавать сейчас смысла нет. Если доллары есть, можно их оставить. Они дальше дешеветь не будут. Если долларов сейчас нет и они вам не особенно нужны, то и покупать незачем», – сказал профессор, доцент Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин добавил, что валюта не лучший объект для инвестиций в условиях, когда инфляция в тех же долларах и евро составляет 7-8%. «Инвалюту лучше сразу размещать в финансовых инструментах – иностранных акциях, валютных ПИФах, ETF (биржевой фонд, – прим. Т-и) и так далее», – рассказал он.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, в нынешних условиях валюта не имеет объективной ценности для покупки населением. «Массовые турпоездки за границу сейчас стали неудобны, а иных способов потратить валюту почти нет», – сообщил он.

Управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин заявил, что при восстановлении экономики и растущем курсе доллара есть вероятность получить выгоду. «Здесь зависит от того, когда доллары были куплены. Пиковых значений февраля-марта мы вряд ли увидим в скором времени, поэтому если доллар покупался по тем значениям, «отбить» его вряд ли удастся. При восстановлении экономики мы увидим растущий курс доллара, вероятно, кто-то сможет на этом заработать», – заключил Степан Сумин.

Фото на анонсе: © «Татар-информ»