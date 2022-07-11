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Ру Тат
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Экономика
11 июля 2022  15:18

Курс евро по отношению к доллару побил антирекорд 2002 года

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Евро продолжает падение. По отношению к доллару его курс достиг сегодня минимальных значений — 1,0104 доллара, что сопоставимо с концом 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Минимальных значений курс валюты достигал в 13.14 по московскому времени. Столь низкие показатели связаны с энергетическим кризисом в Европе, связанным с остановкой «Северного потока». Напомним, газопровод закрыт на 10 дней для технического обслуживания, однако на рынках опасаются, что его работа затем не возобновится.

#курс евро #курс доллара
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