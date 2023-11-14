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Курс доллара впервые с июля опустился ниже 91 рубля
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Фото: © «Татар-информ»
Курс доллара на Московской бирже упал ниже 91 рубля. В предыдущий раз он достигал этой отметки 28 июля.
По данным площадки, отметка в 91 рубль была преодолена в 14.02, однако затем валюта вновь подросла и уже к 14.14 достигла 91,09 рубля.
В это же время евро опускался до 97,72 рубля.
8 ноября «Татар-информ» сообщал, что курс доллара на Мосбирже впервые с октября опустился ниже 92 рублей.
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