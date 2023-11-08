Курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с октября

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Курс доллара на Московской бирже упал ниже отметки в 92 рубля. В предыдущий раз таких значений валюта достигала 31 октября, следует из данных площадки.

До отметки в 91,98 рубля доллар снизился к 14.47 по московскому времени (-0,3%), однако уже через несколько минут падение замедлилось.

Снижается и курс евро. К 14.48 он равнялся 98,17 рубля.