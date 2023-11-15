Курс доллара впервые с 27 июля опустился ниже 90 рублей

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Курс доллара на Московской бирже впервые с 27 июля опустился ниже 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В 10.35 по московскому времени американская валюта дешевела на 0,67% – до 89,99 рубля, но затем она замедлила снижение и остановилась на уровне 90,01.

Накануне доллар упал ниже 91 рубля – в последний раз он достигал этой отметки 28 июля.