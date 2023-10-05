Курс доллара во второй раз с начала недели превысил 100 рублей

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Сегодня, 5 октября, курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже во второй раз за эту неделю перешагнул отметку в 100 рублей.

На пике (в 18.00 по московскому времени) доллар торговался на уровне 100,31 рубля, прибавив, таким образом, 73 копейки. К 18.30 американская валюта подешевела до 100,265 рубля.

В свою очередь евро к 18.30 достиг уровня в 105,905 рубля, подорожав более чем на один рубль и 14 копеек.

Курс российской валюты упал на фоне выступления Президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» (его речь транслировалась на сайте Кремля).