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Курс доллара на Мосбирже превысил 100 рублей
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Фото: © «Татар-информ»
Впервые с 14 августа курс доллара на Мосбирже превысил 100 рублей. Об этом говорят данные валютных торгов.
Планку валюта преодолела уже в начале торгов — в 7.02 доллар вырос до 100,23 рубля (+0,49%).
Уже через 13 минут произошло снижение до 99,95 рубля.
Курс евро в это же время понизился до 104,95 рубля, а юаня, наоборот, — вырос до 13,633 рубля.
По данным на 9.50, доллар — 99,5 рубля, евро — 104,217, юань — 13,582.
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