Курс доллара в России опустился ниже 71 рубля

Курс американского доллара по отношению к российской валюте опустился до 70,84 рубля, что стало новым годовым минимумом. Об этом свидетельствуют данные платформы Investing.com.

Ранее, 14 октября, в интервью американскому телеканалу CNBC Президент РФ Владимир Путин заявил, что США подрывают позиции доллара в качестве мировой резервной валюты.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что Россия не заинтересована в том, чтобы американская экономика испытывала «скачки и волнения».