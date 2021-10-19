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19 октября 2021  12:54

Курс доллара в России опустился ниже 71 рубля

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Курс американского доллара по отношению к российской валюте опустился до 70,84 рубля, что стало новым годовым минимумом. Об этом свидетельствуют данные платформы Investing.com.

Ранее, 14 октября, в интервью американскому телеканалу CNBC Президент РФ Владимир Путин заявил, что США подрывают позиции доллара в качестве мировой резервной валюты. 

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что Россия не заинтересована в том, чтобы американская экономика испытывала «скачки и волнения».

#курс доллара #экономика #Владимир Путин
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