Путин: Доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты

Доллар сдает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, объем расчетов и личных резервов стран мира в этой валюте сокращаются. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу CNBC, передает пресс-служба Кремля.

«Он подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. И объем расчетов в долларах сокращается, и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается. Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах, и нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, может ли доллар перестать быть мировой резервной валютой.

Президент добавил, что если текущая политика американских властей не изменится, то «США сами подорвут доверие к доллару».

По словам Путина, инфляция в США впервые в истории растет с такой скоростью.

Российский лидер обратил внимание на то, что Россия не заинтересована в том, чтобы американская экономика испытывала «скачки и волнения», но ее этот вопрос никак не касается.

«Это нас не касается, это связано с политикой ФРС, это связано с экономической политикой администрации. Соединенные Штаты ‒ крупнейшая экономика мира, очень высокотехнологичная. От самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика, и мы заинтересованы объективно в том, чтобы здесь не было никаких волнений, скачков, но это от нас не зависит», – подчеркнул он.