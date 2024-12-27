Курс доллара резко вырос до 107 рублей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Курс доллара США на Forex сегодня вырос более чем на 7% и поднялся выше 107 рублей. Об этом свидетельствуют данные ICE (композитного показателя нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com.

По данным на 13.45 по Москве, доллар торговался на уровне 107,006 рубля. В то же время курс евро поднимался до 107,758 рубля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Центробанк с сегодняшнего дня изменит механизм установления официальных курсов валют к рублю.