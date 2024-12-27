Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Центробанк изменит механизм установления официальных курсов валют к рублю
С сегодняшнего дня, 27 декабря, Банк России изменит механизм установления официальных курсов валют к рублю. Теперь он будет основан на объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка, сообщает пресс-служба регулятора.
«В условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов», — отмечается в сообщении Центробанка.
Кроме того, соответствующее указание ЦБ предусматривает возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса, если данные торгов для отдельных валютных пар окажутся недоступны.
Для обеспечения прозрачности механизма расчета в указание внесены описания всех способов установления официальных курсов валют к рублю.
Перечень валют и используемый для каждой из них способ установления курса размещены на сайте регулятора.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»