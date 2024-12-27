Центробанк изменит механизм установления официальных курсов валют к рублю

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С сегодняшнего дня, 27 декабря, Банк России изменит механизм установления официальных курсов валют к рублю. Теперь он будет основан на объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка, сообщает пресс-служба регулятора.

«В условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов», — отмечается в сообщении Центробанка.

Кроме того, соответствующее указание ЦБ предусматривает возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса, если данные торгов для отдельных валютных пар окажутся недоступны.

Для обеспечения прозрачности механизма расчета в указание внесены описания всех способов установления официальных курсов валют к рублю.

Перечень валют и используемый для каждой из них способ установления курса размещены на сайте регулятора.