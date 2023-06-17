Силуанов назвал валюту, в которой выгоднее всего хранить сбережения

Глава Минфина РФ Антон Силуанов посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях, отметив, что для этого сегодня появляется много новых способов. Такой подход министр назвал наиболее выгодным инструментом в формировании сбережений, передает ТАСС.

«У нас появляется много новых инструментов в рублях – это индивидуальные инвестиционные счета, заработает скоро система долгосрочных сбережений граждан, поэтому наряду с иностранными валютами рубль, вложения в него, в высокодоходные надежные активы – хороший инструмент», – цитирует агентство Силуанова.

До 2030 года Минфин намерен разработать добровольную программу долгосрочных сбережений. Предполагается, что она даст возможность жителям страны получать дополнительный доход к пенсии с вложений денег в различные виды ценных бумаг.