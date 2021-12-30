Курс доллара превысил 75 рублей впервые с ноября, евро поднялся выше 85 рублей

Сегодня впервые с 30 ноября курс американского доллара превысил 75 рублей, а курс евро — 85 рублей. Это следует из информации о торгах Московской биржи.

По данным на 15.20 американская валюта стоила 75,09 рубля, к 17.00 она торговалась на уровне 74,8025 рубля. Европейская валюта на 15.40 подорожала до 85,175 рубля, а к 17.00 подешевела до 84,485 рубля.

Таким образом, доллар и евро выросли в цене более чем на рубль. Ранее Банк России установил на 31 декабря курс американской валюты в 74,29 рубля, а европейской ― в 84,06 рубля.

Снижение курса рубля происходит на фоне ухудшения ситуации на внешних рынках и уменьшения нефтяных котировок, отмечает РБК.

Но помимо приближающихся длинных выходных и потери поддержки со стороны продаж валюты крупными экспортерами после окончания налогового периода на рубль негативно влияют геополитические обстоятельства, заметил аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.

Речь идет, в частности, о намеченных на сегодняшний вечер телефонных переговорах президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена.