Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Байдена организован по инициативе Москвы

Запланированный на сегодняшний вечер телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится по инициативе Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что лидеры двух стран продолжат обсуждать темы, затронутые в ходе онлайн-саммита, состоявшегося 7 декабря.

Песков уточнил, что публичной части разговора не планируется, так как Путину предстоит обсудить с американским коллегой важные темы, связанные с переговорами в Женеве, которые должны пройти в январе 2022 года.

«Я, кстати, сразу оговорюсь, что в этот раз речь идёт об обычном телефонном разговоре, соответственно, никакой публичной части там нет. Это продолжение обсуждения, которое было начато по ВКС, плюс к этому обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10, 11, 12 [января] будут происходить», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь также прокомментировал позднее время переговоров, пояснив, что для Президента РФ это никогда не было проблемой, так как он очень часто продолжает работать в это время.

«Инициатива была Путина, время (30 декабря в 23.30 по Москве — прим. Т-и) вполне нормальное с учетом разницы во времени. Поэтому здесь нет никаких проблем, вы знаете, что позднее время для российского Президента никогда не было проблемой, тем более что он зачастую в это время иногда еще очень активно работает», — добавил представитель Кремля.