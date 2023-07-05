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Курс доллара поднялся выше 91 рубля впервые с марта 2022 года
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В ходе торгов курс доллара впервые с 28 марта 2022 года поднялся выше 91 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 15:55 он составил 91,05 рубля. В то же время курс евро вырос до 99,17 рубля, а юаня – до 12,531 рубля.
15 июня, выступая на форуме ПМЭФ-2023, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о том, что курс рубля по отношению к доллару сейчас является оптимальным для экономики России.
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