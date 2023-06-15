Белоусов назвал ослабление рубля «комфортным» для экономики России

Курс 80–90 рублей за доллар оптимален и комфортен для российской экономики, сейчас он находится в оптимальной зоне. Колебания последних дней могут быть связаны с корректировкой курса, заявил на ПМЭФ-2023 первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар», — цитирует его ТАСС.

По мнению Белоусова, текущий курс выгоден как для бюджета, так и для экспортеров, импортеров. К тому же изменившееся соотношение валют не привело к росту цен и изменению в прогнозе инфляции на 2023 год.