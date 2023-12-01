Курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 90 рублей впервые с 20 ноября

Рубль ослабел по отношению к доллару 1 декабря. Согласно котировкам Московской биржи, валюта США достигала отметки 90,13 рубля за 1 доллар.

Интересно, что последний раз доллар так оценивался 17 ноября (ровно 90 рублей). С 20 по 30 ноября, валюта торговалась в диапазоне 88-89 рублей.

Добавим, что также стали сильнее и другие валюты: юань вырос до 12,59 рубля (+10 копеек), а евро – до 98,16 рубля (+75 копеек).

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ предварительно договорились сократить добычу нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки.