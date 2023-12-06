Курс доллара достиг отметки почти в 93 рубля

Курс доллара, согласно котировкам Мосбиржи, уже торгуется по 92,9 рубля. Отметим, что таких значений он не достигал с 3 ноября (92,42 рубля).

Интересно, что курс евро 5 декабря уже вырос до 100,27 рубля. Последний раз европейская валюта достигала таких значений 26 октября.

Что касается юаня, то его курс пока без изменений – 12,96 рубля за 1 китайскую валюту.