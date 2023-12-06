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Курс доллара достиг отметки почти в 93 рубля
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Курс доллара, согласно котировкам Мосбиржи, уже торгуется по 92,9 рубля. Отметим, что таких значений он не достигал с 3 ноября (92,42 рубля).
Интересно, что курс евро 5 декабря уже вырос до 100,27 рубля. Последний раз европейская валюта достигала таких значений 26 октября.
Что касается юаня, то его курс пока без изменений – 12,96 рубля за 1 китайскую валюту.
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