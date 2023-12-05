Курс евро на Мосбирже поднялся до 100 рублей

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Курс евро на Московской бирже вырос до 100 рублей. В прошлый раз такую отметку валюта пересекала 26 октября, следует из данных площадки.

Рост начался с 15.30 после небольшого спада. Тогда, согласно данным торгов, евро достигал 99,52 рубля. К 16.46 он добрался до отметки в 100 рублей, однако затем опустился до 99,92 рубля.

В это же время курс доллара составил 92,17 рубля.