Курорт с яхтами, завод материнских плат: как санкции стали триггером развития Лаишево

Лаишевский район занимает первое место в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана. Успешными проектами и амбициозными планами в период санкций в прямом эфире Центра управления регионом поделился глава района Ильдус Зарипов.

Лаишевский район лидирует в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Татарстана Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Секрет достижений Лаишевского района — сильная экономика и близость к Казани

В рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Татарстана за восемь месяцев этого года Лаишевский район занял первое место. Модератор встречи поинтересовалось у главы муниципалитета Ильдуса Зарипова, как удалось добиться лидерских позиций.

«Основной секрет — это наличие в нашем районе сильной экономики. Ее представляют крупные предприятия. Это Международный аэропорт „Казань“, „Казанский жировой комбинат“, группа компаний ICL, „Авиасервис“, логистический центр „Почта России“ и другие рентабельные предприятия, в том числе и МСП, эффективно осуществляющие деятельность с высоким уровнем оплаты труда», — отметил он.

В Лаишевском районе так же хорошо развита инфраструктура, ведется активное строительство многоквартирного и индивидуального жилья, ведь район расположен вблизи Казани. Он привлекает инвесторов как в сфере развития производства, сельского хозяйства, так и в сфере туризма.

Ильдус Зарипов: «Основной секрет — это наличие в нашем районе сильной экономики. Ее представляют крупные предприятия» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как ожидается, валовой территориальный продукт района по итогам 2022 года составит 45,5 млрд рублей – в действующих ценах это на 13,8% больше, чем годом ранее.

За 8 месяцев текущего года предприятия и организации района отгрузили продукцию на 32,3 млрд рублей. Предполагается, что к концу года сумма составит 67,7 млрд рублей (рост на 19% по сравнению с предыдущим годом).

Спикер уточнил, что с учетом динамики основных показателей инвестиционной деятельности в районе создаются условия, способствующие притоку инвестиций. По прогнозу на текущий год объем инвестиций в район достигнет 15,9 млрд рублей (на 10,6% больше по сравнению с 2021 годом).

Первая пятерка рейтинга социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов РТ остается неизменной не один год, муниципалитеты из топ-5 лишь меняются местами. На первых трех строчках нового рейтинга — Лаишевский, Тукаевский и Альметьевский районы, причем лидер за год не изменился, о чем сообщал «Татар-информ».

Резиденты Иннополиса реализуют импортозамещающие проекты

Группа компаний ICL на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» в Лаишевском районе создает производство материнских плат. Завод будет запущен в рамках импортозамещения, подчеркнул Зарипов.

На первом этапе завод ICL сможет выпускать 300 тыс. материнских плат с последующим наращиванием объемов до 1 млн изделий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На сегодняшний день ведутся монтажные работы по строительству производственного корпуса площадью более 8 тыс. квадратных метров. «Здание практически построено, запуск производства планируется либо в конце этого года, либо в первом квартале 2023 года», — отметил глава района.

На первом этапе завод сможет выпускать 300 тыс. материнских плат с последующим наращиванием объемов до 1 млн изделий. Общий объем инвестиций в совместный проект Иннополиса и группы компаний ICL составит 2 млрд рублей.

Производитель бытовых изделий из пластика «Трендпласт-М» приступил к реализации на территории ОЭЗ «Иннополис» проекта по созданию производства с использованием роботов. Идет строительство производственного корпуса на 8 тыс. квадратных метров и закуплено оборудование. На сегодняшний день инвестировано 300 млн рублей.

В общей сложности на территории ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе ведут деятельность 10 компаний (девять резидентов и один партнер). По состоянию на первое полугодие этого года объем вложенных инвестиций составил более 22 млрд рублей.

В общей сложности на территории ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе ведут деятельность 10 компаний Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Если средняя зарплата около 70 тыс. рублей, это не говорит о том, что так получают во всех отраслях»

Заработная плата в Лаишевском районе Татарстана высокая по сравнению с другими районами республики. Это объясняется тем, что в районе базируются предприятия, которые могут устанавливать высокие зарплаты, пояснил глава муниципалитета Зарипов.

«Если брать ICL, то средняя зарплата на предприятии превышает 100 тыс. рублей. Также высокая зарплата на Казанском жировом комбинате, здесь работает около 3 тыс. человек. Но если средняя зарплата в районе около 70 тыс. рублей, это не говорит о том, что так получают во всех отраслях. Например, в сельском хозяйстве получают меньше — около 35 тыс. рублей. По этому показателю район занимает пятое место в республике. Также есть бюджетники и предприятия в других направлениях, где не такие высокие зарплаты», — заметил глава района.

Заработная плата в Лаишевском районе Татарстана высокая по сравнению с другими районами республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Несмотря на то что население Лаишевского района с каждым годом увеличивается на 5-7 тыс. человек, предприятия муниципалитета испытывают потребность в рабочих кадрах.

По словам докладчика, возможность работать удаленно из любой точки страны, развитие транспортной логистики и близость к Казани увеличивает отток специалистов из района, который приводит к дефициту рабочей силы на предприятиях и промышленных площадках.

«Если обратить внимание на рынок труда, то можно увидеть спрос кадров на том же предприятии ICL, где требуется более 100 человек. Размещает вакансии и компания „Дорхан“, где нужны рабочие, инженеры, техники, сварщики, токари», — отметил докладчик.

Уровень зарегистрированной безработицы в районе составляет 0,16% от трудоспособного населения. На одного безработного гражданина приходится 27 вакансий. Наиболее востребованы специалисты в пригородах Казани, где активно развиваются предприятия и создаются новые рабочие места. Основная часть вакансий — обрабатывающие производства — 412 свободных рабочих мест, IT-сфера — 148 свободных рабочих мест, торговля — 65 свободных мест.

Ведется подготовительная работа для реализации масштабного проекта по строительству круглогодичного курорта «Лаишево» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Круглогодичный курорт «Лаишево» с мариной для яхт обойдется в 20 млрд рублей

Еще один блок вопросов касался туристической привлекательности муниципалитета. В Лаишевском районе ведется подготовительная работа для реализации масштабного проекта по строительству круглогодичного курорта «Лаишево», объединяющего оздоровительный, пляжный, экологический и круизный туризм.

«В условиях, когда ограничен выезд за границу, внутри нашей страны есть прекрасные места, где можно организовать хорошие условия для отдыха. Недавно мы успешно презентовали проект Президенту республики Рустаму Минниханову, получили добро», — рассказал Зарипов.

На сегодняшний день создана концепция развития туристической территории «Лаишево», скорректирован объем земельных участков (общая площадь – 311,4 га, первый этап — 72,87 га), сформирован перечень рекомендуемых объектов туристкой инфраструктуры и сформировано предложение по размещению объектов.

Яхтенная марина одновременно сможет вместить и обслуживать до 300 яхт и катеров, включая ремонт, зимнее хранение и сопутствующие сервисы полного цикла. Объем номерного фонда составит более 700 номеров, гостиницы категорий 3 и 4 звезды с высоким уровнем сервиса, включающим СПА-центры, рестораны, глэмпинги, прогулочные дорожки и инфраструктуру для пляжного отдыха. Концепция предусматривает возможность последующего увеличения номерного фонда.

Предварительная сумма реализации проекта составляет более 20 млрд рублей.

Яхтенная марина одновременно сможет вместить и обслуживать до 300 яхт и катеров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Южный обход села Сокуры решит проблему пробок в сторону Казани

Одна из острых проблем для Лаишевского района – пробки на въезде и выезде в район. Для увеличения дорожного трафика ведется проектирование дороги «Южный обход села Сокуры» с увеличением полос движения до четырех.

«На сегодняшний день самый проблемный участок у нас – в селе Сокуры. Мы сами ездим, поскольку по работе часто приходится бывать в Казани. Туда и обратно ужасная пробка. Мы это все понимаем. Самое главное, сегодня уже есть решение о строительстве южного обхода Сокуров. Ведется проектирование, строительство начнется в 2023 году», — сообщил глава района.

Отметим, что первый этап строительства обхода включает в себя реконструкцию дороги до села Державино.

После строительства дороги в обход Сокуров длиной 6 км, начнется реконструкция дорог с 20-го по 43-й километр — от развязки Международного аэропорта «Казань» до поворота в Лаишево. Эти работы включены в пятилетний план, завершить их планируется к 2027 году.

Одна из острых проблем для Лаишевского района – пробки на въезде и выезде в район Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первоначальный маршрут трассы М12 был изменен по просьбам населения

В Лаишевском районе также ведется строительство скоростной трассы М12 сообщением Москва – Казань – Екатеринбург. Сначала не все местные жители были рады возведению магистрали, но потом они изменили мнение.

«Изначально люди отрицательно отнеслись. Они обосновывали нежелательность строительства уроном экологии, так как планировалось вырубить определенное количество леса. Потом возникло понимание, что дорога необходима», — отметил Зарипов.

Для строительства дороги были созданы районная и республиканская рабочие группы, проводились встречи с местными жителями, на которых обсуждалось, где пройдет трасса. Часть замечаний была учтена при проектировании М12.

«Даже изначальный маршрут трассы был изменен по просьбам населения. Сегодня есть полное взаимопонимание с жителями. Есть задача — построить дорогу с минимальным ущербом для наших территорий. Заставляем подрядчиков выходить и ремонтировать наши дороги, так как тысячи единиц техники катаются по ним», — подчеркнул Зарипов.

В Лаишевском районе также ведется строительство скоростной трассы М12 сообщением Москва – Казань – Екатеринбург Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сейчас строительство М12 идет опережающими темпами. Завершить его планируется в 2023 году, хотя сроком сдачи определен 2024 год. В рамках проекта в Лаишевском районе возводятся два моста — мост через Волгу и мост через Мешу.

Автомобильная дорога М12 в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 километра. При этом по инициативе Президента РФ Владимира Путина М12 предполагается продлить до Екатеринбурга. Она станет частью проекта «Запад — Восток», который соединит Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень, а в перспективе продлит транспортный коридор через Омск, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ и Читу с выходом на Монголию и Китай.

До 2024 года в Лаишевском районе планируется закрыть очередность по соципотеке

В этом году по линии Госжилфонда при Президенте РТ было введено два 56-квартирных жилых дома в микрорайоне «Северный» и селе Габишево, в связи с чем отчасти были сняты напряжение и очередность по соципотечному жилью. Данные дома заселены по социальной ипотеке и детьми-сиротами. Сертификаты на жилье получили 72 ребенка-сироты.

В этом году по линии Госжилфонда при Президенте РТ было введено два 56-квартирных жилых дома Фото: пресс-служба Лаишевского района

В настоящее время в очереди по району на получение квартир по социальной ипотеке стоят 64 семьи.

В этом году начато проектирование 96-квартирного жилого дома в городе Лаишево в микрорайоне «Сайдашева – Юбилейная». Строительство начнется в первом квартале 2023 года, завершение планируется в том же году либо в начале 2024 года.

«Таким образом мы полностью обеспечим потребность людей в жилье. Хотя с каждым годом появляются новые семьи, новые желающие участвовать в программе. Для этого у нас подготовлены земля и инфраструктура», — отметил Ильдус Зарипов.