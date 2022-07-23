Курировать президентскую программу «Наш двор» будет 27-летняя уроженка Челнов

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Курировать президентскую программу «Наш двор» в Республике Татарстан станет 27-летняя уроженка Челнов Арина Петрова. Экс-куратор программы, замдиректора Фонда «Институт развития городов РТ» Венера Камалова уходит в декретный отпуск. Но до конца этого строительного сезона она будет контролировать работу во дворах.

«Было заранее согласовано, что Венера Айдаровна доводит работу до конца в этом строительном сезоне, а затем уходит в декретный отпуск. У нее трое детей, и она планирует взять паузу и посвятить время семье», — прокомментировала «Татар-инфому» руководитель пресс-службы фонда Диляра Галеева.

Об Арине Петровой известно, что она уроженка автограда, недавно отпраздновала 27-летие. Челнинка начала работать в Фонде «Институт развития городов РТ» архитектором-градостроителем летом 2020 года, а в этом июле возглавила департамент управления стратегическими проектами фонда.

Ранее Арина Петрова на тематической пресс-конференции в «Татар-информе» анонсировала осенние встречи с жителями Татарстана по благоустройству дворов.