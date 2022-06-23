Куратор программы «Наш двор»: Осенью стартуют встречи с жителями РТ по благоустройству

Куратор программы «Наш двор» Фонда Института развития городов РТ Арина Петрова на тематической пресс-конференции в «Татар-информе» анонсировала старт нового цикла встреч с жителями региона для обсуждения их видения и пожеланий по благоустройству придомовых территорий.

«Уже осенью 2022 года будет старт встреч по топ-200 (перечень дворов, определенный онлайн-голосованием татарстанцев на сайте госуслуг РТ – прим. Т-и). И по всем остальным дворам, которые войдут в программу, которые будут выбраны нашими муниципальными образованиями. Важно присутствовать на этих встречах – именно там нужно озвучить проблемы, которые есть в вашем дворе. Именно жители знают свой двор лучше, чем кто-то другой», – подчеркнула Петрова.

Она также уверила, что участников таких обсуждений не просят назвать «конкретный вид качелей или горки», который те хотели бы иметь в своем дворе. В ходе опросов и диалогов сотрудники Института развития городов РТ выясняют, какой двор жители видят в будущем, как они им пользуются или хотели бы пользоваться в будущем.

«Дальше на этих тезисах профессиональный архитектор, которому отведено отдельное место в нашей программе, формирует схему, основываясь как на пожеланиях со встреч с жителями, так и на многочисленных ограничениях, которые есть в наших дворах, и обязательно на лимите финансирования, которое выделяется на реализацию программы», – пояснила Арина Петрова.

По программе «Наш двор», напомним, за два года благоустроено 2167 дворов. Обновленные дворы получили уже более 66 тысяч жителей. В 2022 году будут благоустроены 1212 объектов, и уже сейчас в 763 дворах республики начаты работы.

24 июня в 14.00 программа благоустройства придомовых территорий «Наш двор» проведет в своем телеграм-канале прямую трансляцию о том, как Фонд Института развития городов РТ взаимодействует с жителями Татарстана и как каждый из них может повлиять на обновление и будущее своего двора.