Курицы, кролики и онлайн-консультации: за год 13 инвалидов Татарстана открыли свое дело

В Татарстане проживают 109 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, из которых трудоустроены более 31 тыс. человек. Уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста в республике составляет почти 29%. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Инвалидам оказывается содействие в открытии собственного дела. Субсидии в размере 145 тыс. рублей предоставляются через центры занятости. Только в этом году 13 инвалидов открыли собственное дело», — отметила спикер.

Министр рассказала, что безработная женщина с инвалидностью из Арска после обучения открыла косметологический салон. В Бавлах мужчина занимается разведением домашней птицы и кроликов. В скором времени он будет реализовывать свою продукцию на маркетплейсах. Еще один татарстанец занимается продвижением сайтов, а женщина-инвалид из Казани обучилась на психолога и теперь проводит онлайн-консультации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за год на социальную поддержку инвалидов Татарстан направил более 2,7 млрд рублей.