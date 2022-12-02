За год на соцподдержку инвалидов Татарстан направил более 2,7 млрд рублей

На оказание различных мер социальной поддержки инвалидам Татарстана в 2022 году направлено более 2,7 млрд рублей, в том числе 47,7 млн рублей из регионального бюджета и 2,7 млрд рублей — из федерального. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На республиканском уровне оказываются свои меры поддержки. Там, где в семье есть дети с множественными нарушениями, мы подтягиваем доходы до уровня прожиточного минимума. Мы осуществляем индивидуальную доплату, потому что понимаем, как важно поддержать такие семьи», — подчеркнула она.

В Татарстане также предусмотрена компенсация проезда к месту лечения и обратно людям, страдающим хронической почечной недостаточностью или онкологическими заболеваниями.

Согласно федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», жителям республики предоставляются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Субсидии-льготы получают более 250 тыс. инвалидов, в том числе свыше 15 тыс. детей-инвалидов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане по программе «Доступная среда» за 2011–2020 годы адаптирован для инвалидов 921 наиболее социально значимый объект, стоимость работ составила 2,6 млрд рублей.