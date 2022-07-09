Курбан-байрам в Мекке: репортаж из священных мест ислама

Ночь под открытым небом

После стояния на горе Арафат паломников везут в долину Муздалифа. Эта огромная каменистая площадь находится между Арафатом и долиной Мина. После вечерней молитвы здесь собираются все паломники. Ночь они проведут под открытым небом.

В шутку Муздалифу называют многозвездочным отелем. Но нам не повезло - на небе была только Луна Фото: © «Татар-информ»

Чтобы немного облегчить ночевку, некоторые паломники получают матрасы, а те, кому повезло меньше, стелят картонки или пленки, чтобы не спать на голой земле. Для этих же целей часть секторов в долине специально застилается коврами.

В отличие от лагеря в Мине, в Муздалифе меньше удобств: здесь есть только санузлы. Нет магазинов. Тут никогда ничего не строили, а единственная мечеть, которая здесь находилась, была без крыши. Это важное место испытания для паломника.

В шутку Муздалифу называют многозвездочным отелем. Но нам не повезло - на небе была только Луна.

Сон, кстати, несмотря на жесткую постель и жару, отличный. Усталость дает о себе знать.

После ночевки под открытым небом, приходит время утреннего намаза. Завершив его, паломники покидают Муздалифу Фото: © «Татар-информ»

После ночевки под открытым небом, приходит время утреннего намаза. Завершив его, паломники покидают Муздалифу, оставив после себя огромное количество ковров, матрасов и бутылок с водой. Люди отправляются в долину Мина, чтобы передохнуть и пойти дальше - кидать камни в шайтана.

«Паломники собирают камни, чтобы затем кидать их в шайтана»

Этот обряд связан с жизнями двух пророков ислама: Ибрахима и Исмаила. Всевышний испытал своего пророка Ибрахима, приказав принести в жертву сына. В ходе прохождения этого испытания, человеческая жертва была заменена на барашка. Вся география хаджа связана с этим событием. В частности, Муздалифа - это место, по которому Ибрахим с Исмаилом шли на место заклания. В пути их искушал шайтан, а они отгоняли его камнями.

Находясь в долине Муздалифа, паломники специально собирают небольшие камушки (около 70-75 штук), чтобы затем кидать их в шайтана в местности под названием Джамарат. В Джамарате находятся три больших каменных столба, символизирующих шайтана. Паломники кидают в них камни, как бы повторяя действия Ибрахима и Исмаила.

Наша группа двинулась в сторону места Джамарата (название "каменного"обряда) ближе к 10 часам утра, в это время температура уже была около +38. Находиться на улице без зонтов было невозможно. Почему зонты? Дело в том, что паломникам-мужчинам запрещено надевать что-то сшитое, в том числе головные уборы.

Дорога заняла больше получаса. Путь проходил, как под открытым небом, так и по тоннелям. Что интересно, в прежние годы, во время Джамарата, в тоннелях, которые ведут к этому месту, случались давки и гибли люди. Сейчас саудовские власти пересмотрели логистику, так что путь до Джамарата стал достаточно комфортным. В тоннелях работают огромные вентиляторы, которые нагоняют холодный воздух, что облегчает движение. На обратном пути в тоннелях работают траволаторы, так что уставшие паломники могут немного расслабиться и передохнуть.

Наша группа двинулась в сторону места Джамарата (название "каменного"обряда) ближе к 10 часам утра, в это время температура уже была около +38 Фото: © «Татар-информ»

«Остается последний шаг: побрить голову налысо»

Вернувшись в лагерь после Джамарата, все паломники с нетерпением ждут сообщения о том, принесены ли в жертву барашки. От этого зависит, когда хаджии снимут с себя белые одеяния под названием ихрам.

Наконец, приходит долгожданная весть. Остается последний шаг: побрить голову налысо. Стоит заметить, что так делают только мужчины - женщины лишь отстригают небольшой локон. В этот момент можно наблюдать, как уставшие после всех испытаний паломники, высыпают на улицы лагеря и начинают стричь друг друга - кто-то машинкой, кто-то бритвой. В мусорных баках состриженные волосы. После этого они облачаются в обычную одежду, и с них снимаются практически все ограничения, кроме близости с противоположным полом. Часть паломников начинает уезжать в гостиницы, покидая лагерь в Мине. Но татарстанские паломники будут находиться здесь все три дня.

Кульминация праздника прошла. Впереди - два дня хождений на Джамарат. В этот период кидают по 21 камню - по семь на каждый столб. В первый день нужно было кинуть всего семь штук.

Кульминация праздника прошла. Впереди - два дня хождений на Джамарат. В этот период кидают по 21 камню - по семь на каждый столб Фото: © «Татар-информ»

Одним из завершающих обрядов хаджа является обход Каабы, который рекомендуется сделать или сегодня вечером, или завтра утром. Татарстанские паломники планируют выехать в Мекку в ночь, а после вернуться в лагерь Мины. Спустя два дня все обряды хаджа завершатся.