«Курбан-байрам несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей»

Священный праздник Курбан-байрам отмечают сегодня мусульмане всего мира. Трехдневные торжества в Татарстане начались с утренних намазов, которые прошли во всех мечетях республики. О том, как верующие встретили праздник в Казани и какие мероприятия запланированы в ближайшие дни, – в материале «Татар-информа».

В утреннем намазе принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов

Фото: tatarstan.ru

«Смысл жертвоприношения заключается не в животном и мясе, а в ежедневной молитве»

Главной площадкой празднования Курбан-байрама в Казани стала Галеевская мечеть в Старо-Татарской слободе. Намаз начался в 2.30 утра с чтения Корана. Суры «Аль-Фатиха» и «Аль-Кахф» прочитал хафиз Саид Камаль, он выучил Коран наизусть в 15 лет. Хафиз учился в Египетском университете Аль-Азхар и в медресе Турции. Саид Камаль – ученик муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, который к слову, в эти дни находится в Мекке как паломник, совершая хадж.

В утреннем намазе принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. В числе прихожан Галеевской мечети также были министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, руководитель Администрации Президента РТ Асгат Сафаров, председатель Конституционного суда РТ Фархат Хуснутдинов, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин и Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей – помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев.

Праздничную проповедь и молитву прочитал первый заместитель муфтия Татарстана, имам-хатиб мечети «Кул Шариф» Ильфар хазрат Хасанов.

Праздничную проповедь и молитву прочитал первый заместитель муфтия Татарстана, имам-хатиб мечети «Кул Шариф» Ильфар хазрат Хасанов Фото: tatarstan.ru

Он обратился к истории праздника Курбан-байрам и пояснил, что суть этого праздника не в убое животных, а в благочестии и богобоязненности. «Смысл жертвоприношения заключается не в животном и его мясе, а в ежедневной молитве, богобоязненности и благочестии. Ежегодное жертвоприношение – это подчинение повелению Аллаха», – сказал Хасанов.

«Добровольное принятие предками татар ислама во многом предопределило формирование уникальной российской цивилизации»

Ильфар хазрат зачитал поздравление Президента России Владимира Путина по случаю празднования Курбан-байрама.

«Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням Курбан-байрам несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия», – говорится в телеграмме главы государства.

Он отметил, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков. «И, конечно, ее деятельность очень важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе», – подчеркнул Владимир Путин.

Также Ильфар хазрат Хасанов обратился к верующим с приветствием от Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Курбан – это священная заповедь Всевышнего, запечатленная в наших благодарных сердцах» Фото: tatarstan.ru

«Курбан – это священная заповедь Всевышнего, запечатленная в наших благодарных сердцах. Досточтимый Коран учит людей служить Богу, быть добрыми “с родителями и близкими родственниками, и сиротами, и нуждающимися”, со всеми, кто нас окружает. В наше непростое время эти человеческие качества особенно важны и востребованы», – зачитал хазрат.

Президент Татарстана отметил, что в этом году Курбан-байрам приобретает особое звучание в связи с празднованием на общероссийском уровне 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. «Добровольное принятие в 922 году предками татар на государственном уровне ислама во многом предопределило формирование уникальной российской цивилизации, соединяющей традиции Запада и Востока, сделало нас неотъемлемой частью огромного мусульманского мира», – подчеркнуто в обращении.

«Пусть в наших домах будет мир, благополучие и вера»

Ильфар хазрат рассказал о значении, истории и смысле Курбан-байрама.

«Курбан-байрам дает нам возможность выразить свою благодарность за бесчисленные блага Аллаха, доказать ему свою преданность. Милость и любовь Аллаха безгранична. Мы должны также быть искренними в поклонении», – обратился он к верующим.

В ходе проповеди Ильфар хазрат призвал всех верующих быть терпеливыми, искать убежища у Аллаха в трудную минуту и просить его о помощи. Примером стойкости и преданности Всевышнему он назвал пророка Ибрахима, именно с ним связан обряд жертвоприношения.

«Курбан-байрам дает нам возможность выразить свою благодарность за бесчисленные блага Аллаха, доказать ему свою преданность. Милость и любовь Аллаха безгранична» Фото: tatarstan.ru

«Пусть в наших домах будет мир, благополучие и вера, пусть примет все наши добрые дела, увеличит свою награду за наши молитвы и дарует свою безграничную милость в обоих мирах!» – сказал заместитель муфтия, подчеркнув, что помощь нуждающимся устраняет различия между людьми, объединяет их и укрепляет узы братства и дружбы между ними.

После окончания проповеди верующие совершили праздничную молитву. Затем мусульмане разошлись по специальным площадкам для совершения жертвоприношений, в этом году в Татарстане их около 40, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Подробнее о традициях праздника – в материале «Курбан-байрам-2022: все правила праздника и сколько стоит барашек».

В Казани 10 июля пройдет «Курбан Фест»

В честь Курбан-байрама в городах и районных центрах республики мусульманские организации проведут ряд мероприятий.

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ раздаст жертвенное мясо для многодетных и неимущих семей. На городских общественных пространствах и у мечетей пройдут семейные и детские праздники. В программе – различные конкурсы, викторины, эстафеты, игры и спортивные состязания, а также предусмотрены торговые точки и места для чаепития.

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького 10 июля в Казани пройдет большой семейный фестиваль «Курбан Фест» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького 10 июля в Казани пройдет большой семейный фестиваль «Курбан Фест». Организаторы подготовили для гостей насыщенную праздничную программу, которая начнется в 13 часов и продлится до 17 часов. В парке гостей ждут развлечения для всей семьи: мастер-классы, активные игры для детей, мам и пап, выставки, фотозоны, ходулисты, ростовые куклы, мыльное шоу, научное шоу, аквагрим и многое другое.

Традиционно фонд «Закят» ДУМ РТ объявил о благотворительном сборе в рамках акции «Ты не один» – «Без синең белән» в поддержку тяжелобольных детей. Также фонд в честь Курбан-байрама проводит благотворительный обед для инвалидов, лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетных и малообеспеченных семей, сирот, одиноких людей, оставшихся без попечения.