Куратор строительства мечети «Джамиг» в Челнах: «Соборная мечеть Казани очень нужна»

Председатель попечительского совета Фонда строительства соборной мечети в Набережных Челнах Уел Хусаинов в беседе с «Татар-информом» отметил необходимость возведения соборной мечети в Казани, а также поделился опытом строительства мечети «Джамиг» в Автограде. Она рассчитана на прием 3,2 тыс. верующих.

«Соборная мечеть в Казани, несомненно, нужна, ни у кого в этом нет сомнений. Это станет первое [в Татарстане] сооружение, которое сможет вобрать 10 тыс. молящихся», — отметил Хусаинов.

Собеседник агентства рассказал, что сейчас в мечети «Джамиг» идут работы по завершению наружного каркаса. «Мы заканчиваем работы по кирпичу, железобетонным конструкциям, остались высокие минареты, мы их сейчас делаем. Дела идут небыстро», — поделился он.

История строительства соборной мечети в Автограде достаточно сложна. Земля под нее на проспекте Сююмбике возле здания мэрии была выделена еще в 1992 году. Проект разработали в 2009 году, экспертизу он прошел в 2010 году, строительство началось в том же году.

По словам председателя фонда, темпы строительства мечети зависят от размера пожертвований прихожан и организаций, на которые возводится мечеть. Сроки возведения также обусловлены и ситуацией на строительном рынке.

Несмотря на все сложности, стройка не прекращается на ни один день. «Мы сегодня ставим задачу: что-то обязательно делать каждый день. И на этом не останавливаться. В марте строители установили купола и полумесяцы на два минарета соборной мечети. Многие люди, которые видят стройку, а она видна с проспекта Сююмбике, говорят: „О, какая красивая большая мечеть!“ Правда, пока она в красном кирпиче, не облицована», — отметил собеседник агентства.

Проект соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах предполагает возведение комплекса зданий общей площадью 6,6 тыс. кв. метров. В центре расположится основное пятиуровневое здание с куполами — большим посередине (диаметром 19 метров) и малыми (установленными над лифтовыми шахтами по бокам). К нему примкнут два флигеля с колоннадами, здесь также разместят по одному среднему куполу (диаметром 9 метров). У мечети будет четыре минарета: два малых со стороны заднего фасада и два больших — по торцам флигелей. Высота двух из четырех минаретов составит 76 метров. За 2021 год на строительство соборной мечети «Джамиг» удалось собрать 55,8 млн рублей. В декабре строители приступили к сооружению больших минаретов.

Сегодня, 1 апреля, объявлен международный конкурс на эскизный проект Соборной мечети Казани, он продлится три месяца, о чем сообщал «Татар-информ».