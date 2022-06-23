Институт развития городов РТ ждет жителей на прямую трансляцию о благоустройстве дворов

24 июня жителям Татарстана расскажут, как Фонд Института развития городов РТ взаимодействует с жителями Татарстана и как каждый из них может повлиять на обновление и будущее своего двора. Прямая трансляция стартует в 14.00 в телеграм-канале программы благоустройства придомовых территорий «Наш двор». Об этом во время тематической пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала куратор программы «Наш двор» Фонда Института развития городов РТ Арина Петрова.

«Вот уже второй год появилась прекрасная возможность у жителей Татарстана голосовать не только за общественные пространства, но и за дворы, которые будут в приоритетном порядке благоустроены уже на следующий год. Это так называемый список топ-200. Хочется отметить, что это только начало пути к благоустройству. Сейчас будет очень важный этап, когда нужно будет активное участие наших жителей. Какое именно, я расскажу уже завтра в прямом эфире в телеграм-канале „Нашего двора“. Подписывайтесь и обязательно завтра подключайтесь в 14 часов, мы проговорим подробно, на каких этапах мы с жителями взаимодействуем», — пригласила Петрова.

В этом году голосование проходило с 15 апреля по 30 мая. Проголосовала за двор, который необходимо благоустроить в приоритетном порядке, 121 тысяча жителей Татарстана.

Публичные обсуждения непосредственного видения благоустройства дворов и их функциональных потребностей для конкретных жителей стартуют осенью.