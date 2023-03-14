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Куратор «Нашего двора» озвучила самый конфликтный вопрос для татарстанцев
Самый частый вопрос, который возникает у жителей Татарстана по поводу программы «Наш двор», касается покрытия на детских площадках. Жильцы дворов интересуются, почему строители используют песок, а не резину. Об этом в прямом эфире ЦУР Республики Татарстан сообщила куратор программы Арина Петрова.
«Песчаное покрытие — всегда достаточно конфликтный вопрос у наших жителей. Почему не резиновое, спрашивают они. Ответ простой. Когда программа запускалась, мы привлекли лучших экспертов из России — тех, кто занимается судмедэкспертизой. Именно они нам подсказали, что песчаное покрытие наиболее безопасно для детских площадок», — отметила она.
Петрова добавила, что такое покрытие сохраняет здоровье и жизнь детей. Однако есть и недовольные жильцы, которые жалуются на то, что «дети грязь в дом тащат».
«Проще отмыть ребенка, чем потом что-то восстанавливать более серьезное», — подчеркнула куратор программы «Наш двор».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что программа в этом году охватит более 250 тыс. жителей Татарстана.
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