Куратор «Нашего двора» озвучила самый конфликтный вопрос для татарстанцев

Самый частый вопрос, который возникает у жителей Татарстана по поводу программы «Наш двор», касается покрытия на детских площадках. Жильцы дворов интересуются, почему строители используют песок, а не резину. Об этом в прямом эфире ЦУР Республики Татарстан сообщила куратор программы Арина Петрова.

«Песчаное покрытие — всегда достаточно конфликтный вопрос у наших жителей. Почему не резиновое, спрашивают они. Ответ простой. Когда программа запускалась, мы привлекли лучших экспертов из России — тех, кто занимается судмедэкспертизой. Именно они нам подсказали, что песчаное покрытие наиболее безопасно для детских площадок», — отметила она.

Петрова добавила, что такое покрытие сохраняет здоровье и жизнь детей. Однако есть и недовольные жильцы, которые жалуются на то, что «дети грязь в дом тащат».

«Проще отмыть ребенка, чем потом что-то восстанавливать более серьезное», — подчеркнула куратор программы «Наш двор».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что программа в этом году охватит более 250 тыс. жителей Татарстана.