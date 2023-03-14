Куратор «Нашего двора» рассказала, на что уходит львиная доля финансирования проекта

Большая часть финансовых затрат по проекту «Наш двор» приходится на дорожные работы. При расчете лимитов порядка 83% от общего объема средств уходит именно на них, рассказала в прямом эфире ЦУР Республики Татарстан куратор программы Арина Петрова.

«Это самые большие виды работ. Мы заходим в апреле и стремимся завершить 30 августа. Но не всегда получается, уходим на следующий месяц», — рассказала она, отметив, что перед специалистами всегда стоит амбициозная задача.

Одним из самых популярных вопросов, который можно услышать от жителей, является озеленение во дворах. Они спрашивают, как можно сохранить зеленые насаждения, а если вдруг требуется убрать дерево, проводится ли компенсационная посадка.

«Программа не выполняет работы по озеленению, но мы выступаем защитниками за то, чтобы сохранить каждое здоровое дерево. Перед тем как выйти со стройкой во двор, приходит специалист и проводит анализ дворовых территорий. После анализа управляющим компаниям выдаются акты об аварийных деревьях, чтобы они были убраны. Аварийное дерево несет опасность. При сильных ветрах, грозах они падают, повреждают машины», — рассказала об алгоритме работы Петрова.

При удалении аварийного дерева компенсационная посадка не выполняется. Но если подрядчик при работах задел здоровое дерево и оно высохло, взамен во дворе посадят три новых.

Ранее куратор «Нашего двора» Арина Петрова озвучила самый конфликтный вопрос у жителей.