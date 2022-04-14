В 24 дворах Казани начались работы по программе «Наш двор»

В Казани начались строительные работы по президентской программе «Наш двор». Сейчас в работе находятся 24 дворовых территории. Об этом во время прямого эфира «#ТатарстанОнлайн» сообщила координатор программы «Наш двор» — заместитель директора Фонда «Институт развития городов РТ» Венера Камалова.

«Некоторые жители у себя во дворах могут видеть и план благоустройства, и технику. В первую очередь будут демонтированы покрытия — это то, с чем уже 24 двора имеют дело в Казани», — сообщила гостья эфира.

По словам Венеры Камаловой, в ближайшие две недели начнется обновление еще порядка 400 дворов в Татарстане.

«До этого жители будут иметь возможность послушать представителей управляющей организации, архитектора, администрацию и самих подрядчиков с планами работ по конкретному двору. Они придут и расскажут по схеме, что ожидает конкретно жителей. Это происходит за один-три дня до начала работ», — уточнила специалист.

Во дворах определены шесть видов обязательных работ: создание или ремонт дорог и тротуаров, установка скамеек и урн, а также уличного и хозяйственного оборудования: сушилок, выбивалок, установка опор освещения или ремонт существующих, установка безопасного детского и спортивного оборудования, создание или обновление площадки для ТКО.