Канье Уэст может выступить в России летом 2027 года

Американский рэпер Канье Уэст может провести концерт в Москве летом следующего года. Соответствующая информация появилась на сайте турецкой компании ILS VISION, которая ранее организовала выступление Ye в Стамбуле.

В планах организатора провести концерт Уэста в Москве 10 июля. Также рэпер может выступить в феврале в Бразилии и в июле в Германии.

При этом в ILS VISION уточнили, что данные даты и места проведения выступлений носят предварительный характер, и график может быть изменен.