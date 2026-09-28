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Общество 28 сентября 2026 01:00

Канье Уэст может выступить в России летом 2027 года

Когда концерт Канье Уэста в Москве

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Американский рэпер Канье Уэст может провести концерт в Москве летом следующего года. Соответствующая информация появилась на сайте турецкой компании ILS VISION, которая ранее организовала выступление Ye в Стамбуле.

В планах организатора провести концерт Уэста в Москве 10 июля. Также рэпер может выступить в феврале в Бразилии и в июле в Германии.

При этом в ILS VISION уточнили, что данные даты и места проведения выступлений носят предварительный характер, и график может быть изменен.

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