«Купил справки, чтобы не стоять в очередях»: в Казани допросили таксиста-виновника массового ДТП

В Вахитовском райсуде сегодня состоялось слушание по делу таксиста Евгения Крусева. В марте прошлого года по его вине произошло массовое ДТП. Он на скорости проехал между автобусом и остановкой, сбив при этом минимум 11 пешеходов. Сегодня Крусева допросили в суде.

Перед началом допроса подсудимому продлили меру пресечения. На данный момент он находится под домашним арестом. Ранее меру пресечения ему смягчили: поводом для возвращения его из СИЗО стали участившиеся у Крусева приступы эпилепсии.

«Врачи сказали, что эпилепсия у меня развилась на фоне алкоголизма. Пить я бросил, позже начал употреблять наркотики», – рассказал в суде Евгений Крусев.

Срок нахождения под домашним арестом Крусеву продлили еще на три месяца. Он заявил в суде, что не платит алименты и не возмещает ущерб пострадавшим как раз по причине нахождения под домашним арестом.

«Я искренне извиняюсь перед всеми потерпевшими. Мне очень жаль, что так вышло. Если бы знал, что так выйдет – я бы не сел за руль», – рассказал Евгений Крусев.

При этом вину в содеянном подсудимый признает лишь частично. Он рассказал, что подделал справки о прохождении медобследования, необходимые для работы в такси. По словам Крусева, справки обошлись ему в 20-25 тыс., а подделал он их потому, что на тот момент уже употреблял наркотики и побоялся сдавать анализы. Кроме того, Крусев заявил, что не хотел стоять в очередях. Однако вину в нетрезвом вождении подсудимый не признает.

«Я помню, как ехал по Ершова. Вез клиента. Ехал со средней скоростью потока, около 60 километров в час. В один момент я потерял сознание. Когда открыл глаза – я уже сидел на остановке.Вокруг бегали люди, стояли автомобили скорой помощи. У меня случился приступ эпилепсии», – рассказал Евгений Крусев.

При этом, экспертиза нашла в крови Крусева следы амфетамина и марихуаны. Сам подсудимый не отрицает факт употребления, однако заявляет, что принимал запрещенные вещества за неделю до инцидента. На момент аварии, со слов Крусева, он был трезв.