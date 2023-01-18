Купели у храма-памятника на Казанке в этом году не будет

В этом году не будут оборудовать купель для крещенских купаний у храма-памятника Спаса Нерукотворного, построенного на реке Казанке в память о воинах, павших при взятии Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в Татарстанской митрополии.

Согласно решению специальной комиссии, в этой части реки оборудование иордани является небезопасным. Купание там не рекомендовано специалистами.

В ГУ МЧС России по РТ уточнили, что ранее для казанцев каждый год были открыты пять мест для крещенских купаний – в этом году их число сократилось до четырех.

«Данная купель не соответствует требованиям безопасности. На участке реки Казанка, недалеко от Кировской дамбы, глубина акватории не позволяет осуществить там купания в соответствии с определенными требованиями. Перенос этой купели не является безопасным, поскольку рядом проходит сильное течение и возникают определенные риски», – рассказал руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Денис Мокеев.

Окунуться в иордань жители Казани смогут традиционно в поселке Борисково, на озере Верхний Кабан, в поселке Красная Горка, на берегу Волги у Никольской церкви, а также около кафе «Сокол».