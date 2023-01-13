Более 20 тыс. татарстанцев окунутся в прорубь на Крещение: МЧС подготовило список купелей

В МЧС назвали места, где будут оборудованы купели, в которых можно безопасно окунуться на Крещение. Все они будут осмотрены сотрудниками министерства. На праздники там, как и каждый год, будут дежурить полицейские, медики и инспекторы ГИМС.

«К настоящему времени исполнительные комитеты муниципальных образований республики совместно с епархиями Татарстанской митрополии определили 106 мест для организации крещенских купаний, из них 68 мест – на открытых водоемах и 38 мест – на родниках с купелями глубиной до 1,5 метров. Все места проведения крещенских купаний на открытых водоемах осмотрят сотрудники МЧС и муниципалитетов», – отметил замруководителя ГУ МЧС России по Республике Татарстан Юрий Венедиктов.

В Казани эти места остались традиционно в поселке Борисково, на озере Верхний Кабан, в поселке Красная Горка, на берегу Волги у Никольской церкви, а также около кафе «Сокол». В этих купелях ожидают по 500 верующих.

В Набережных Челнах полторы тысячи человек, по ожиданиям министерства, придут на реку Мелекеска, по адресу Набережночелнинский проспект, 3.

В Высокогорском районе озеро Голубое остается излюбленным местом для погружения в ледяную воду, где также будут дежурить спецслужбы.

Около тысячи человек ожидаются в селе Малый бор Елабужского района, купель будет оборудована на святом ключе.

Семь купелей будет оборудовано в Зеленодольском районе – самым массовым местом ежегодно остается озеро Раифского монастыря. Чтобы погрузится в воду, туда приезжают не только из соседних районов, но и из других регионов страны. В этом году там, по планам МЧС, соберется порядка пяти тысяч верующих.

Праздничная служба в честь Крещения Господня пройдет в ночь с 18 на 19 января. Чин освящения воды пройдет накануне и в день празднования, после чего верующие смогут окунуться в воду.

В МЧС предупреждают, что ритуал необходимо проводить, соблюдая правила безопасности. Не рекомендуют и запрещают купание без представителей спасательных служб и медицинских работников, нырять в воду непосредственно со льда, распивать спиртные напитки и купаться, будучи пьяным. Рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек, также нырять в купель запрещено группой, состоящей из более трех человек.

В Альметьевском районе оборудуют два места – городское озеро на улице Шевченко и родник в селе Ближние Ямаши. Жителям Нижнекамского района предоставят для религиозного обряда семь купелей.

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