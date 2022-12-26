Кулеба: Украина хочет провести «мирный саммит» на площадке ООН

Киев хотел бы провести в феврале «мирный саммит» на площадке ООН. Посредником может стать генсек организации Антониу Гутерриш, поделился планами с Associated Press глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Любая война заканчивается дипломатическим путем. Любой [конфликт] заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров», — приводит его слова ТАСС.

По словам Кулебы, ООН станет лучшей площадкой для подобного мероприятия и докажет, что это «не услуга какой-либо стране».

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что главная цель спецоперации на Украине — объединение русского народа. Москва готова договариваться со всеми участниками конфликта, однако противоположная сторона уклоняется от диалога.