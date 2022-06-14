Кудрин заявил о снижении самостоятельности регионов страны

Регионы России получили серьезную поддержку из федерального бюджета во время пандемии коронавируса, но из-за ее целевого характера они стали менее самостоятельными. На это обратил внимание председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Кудрин заметил, за эти два года с начала пандемии коронавируса и «новой перенастройки» национальных проектов расходы федерального бюджета на регионы выросли в полтора-два раза — до 3,7 трлн рублей в 2020 году и 3,6 трлн в 2021-м.

Таким образом, субъекты Федерации получают «громадную поддержку», но получаемые средства «как бы окрашены и настроены на цель». Число целевых межбюджетных трансфертов выросло с 197 различных субсидий до 347, по каждой из них есть соглашение с каждым регионом или с большинством регионов, напомнил глава Счетной палаты.

«И мы как раз отмечаем, что здесь самостоятельность субъекта, с одной стороны, снижается, потому что увеличивается количество поддержки „окрашенной“, целевой, а еще и субъект должен добавить свои ресурсы, которые ограничены», — констатировал он.

Поэтому Алексей Кудрин уверен в необходимости «чуть-чуть сбалансировать» ситуацию. «Если раньше неокрашенные средства, которыми субъект в рамках своих полномочий может пользоваться, были около 50% всей поддержки, сейчас это 28%», — сказал он.

В ответ на это Владимир Путин ответил, что «у субъектов и собственные возможности растут, доходы растут».