Кудрин: Ближайшие два года будут периодом перестройки экономической системы России

В 2024 году следом за спадом валового внутреннего продукта ожидается его прирост. Об этом РИА Новости рассказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Собственно, эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным», — сказал политик после встречи с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.

По словам Кудрина, масштаб изменений становится ясен по мере вступления в силу ряда санкций, поэтому ближайшие полтора-два года станут периодом перестройки экономической системы страны.

«Впоследствии, безусловно, продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с необходимостью самим производить целый ряд продукции», – отметил он.

Глава Счетной палаты пояснил, что «глубина экономического спада будет зависеть от развития ситуации в глобальной экономике».

В апреле Кудрин заявил, что, по предварительным оценкам, уровень ВВП в 2022 году может снизиться до 10%. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в годовом отчете регулятора рассказала, что перестройка неминуемо приведет к снижению этого показателя, но затем экономика России сможет вернуться на траекторию роста.