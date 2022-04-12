В 2022 году уровень ВВП в России может снизиться на 10%

Минфин и Минэкономразвития предполагают, что уровень валового внутреннего продукта в России в 2022 году снизится на 10%, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году. Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение», — сказал руководитель государственного управления на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Он отметил, что различные эксперты прогнозируют снижение уровня ВВП от 8 до 10%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в годовом отчете регулятора рассказала, что перестройка неминуемо приведет к снижению этого показателя, но затем экономика России сможет вернуться на траекторию роста.