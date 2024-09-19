Кудояров о реакции на «Кара урман»: Бюджет и килмешәк — две темы для разговоров

Фото: Telegram-канал АО «Татмедиа»

Реакция некоторых людей на фильм «Кара урман» («Черный лес») о поэте-герое Мусе Джалиле удивила создателя картины — режиссера Радика Кудоярова. Он рассказал об этом «Татар-информу».

В частности, кинематографиста изумила фиксация некоторых критиков на том, что он не является уроженцем Татарстана.

«Ходят, перешептываются между собой: „Килмешәк, килмешәк“ („пришлый“ — прим. Т-и). Какой я килмешәк? Посмотрите, откуда родом 11 прототипов фильма. Трое призваны из Казахстана, один или двое из Узбекистана. Кто-то призван из Москвы, Башкирии, Татарстана — отовсюду!» — напомнил он.

«Кто из них (джалиловцев — прим. Т-и) килмешәк в этой истории? Муса Джалиль, уроженец Оренбургской области, тоже килмешәк?» — задал риторический вопрос Кудояров.

«Вместо того, чтобы увидеть и понять, что в фильме звучит татарская речь, звучит специально написанная музыка, звучат классные песни в исполнении камерного хора… Но нет, про это никто не говорит. Бюджет и килмешәк — две темы для разговоров», — с горечью сказал он.

Предпремьерный показ фильма «Кара урман» состоялся в Казани две недели назад. Подробнее о том, как снималась картина и что ее создатель думает о претензиях к ней, читайте в интервью «Татар-информу» «Мы получили первое за много лет произведение о Джалиле. А докопаться можно и до столба».