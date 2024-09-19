Кудояров: У джалиловцев были претензии к властям СССР, но они преодолели это

Фото: кадр из фильма «Кара урман»

Подвиг Мусы Джалиля и его соратников заключается в том, что, несмотря на все испытания, с которыми пришлось столкнуться их поколению в родной стране, они погибли за нее. Об этом заявил режиссер посвященного джалиловцам игрового фильма «Кара урман» («Черный лес») Радик Кудояров в интервью «Татар-информу».

«На самом деле, главный фактор героизма этих людей в том, что, несмотря на то, что их поколение прошло множество испытаний на Родине, они предпочли умереть (от рук нацистов — прим. Т-и). Не всем такое дано. Эти люди прошли революцию, Гражданскую войну, голод, коллективизацию, снова голод, индустриализацию, репрессии, наконец. И заметьте — к моменту начала войны власть это не отменила и не осудила», — подчеркнул кинематографист.

«То есть эти парни и другие их сотоварищи наверняка имели претензии к советской власти, и у них был соблазн с ней рассчитаться, но они преодолели этот антагонизм. Хотя чего им только не обещали», — добавил Кудояров.

При этом среди необоснованных претензий к картине режиссер упомянул недостоверное, на взгляд некоторых критиков, изображение жестокости репрессий в раннем СССР.

«<...> там нет моих выдумок в принципе. Когда Ахмат говорит молодому пацану „да у нас народ враг сам себе“ — ну, отмените тогда Солженицына или Рыбакова. Или вот у персонажа кровоточащие раны на ногах. Думаете, это я придумал, что в ГУЛАГе в мороз босых людей толкали с металлического листа? Да нет, реальная история», — пояснил Кудояров.

Предпремьерный показ фильма «Кара урман» состоялся в Казани две недели назад. Подробнее о том, как снималась картина и что ее создатель думает о претензиях к ней, читайте в интервью «Татар-информу» «Мы получили первое за много лет произведение о Джалиле. А докопаться можно и до столба».