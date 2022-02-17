Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Дубае в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс пробились в одну вторую финала теннисного турнира WTA, который проходит в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов Дубае, в парном разряде.

В одной четвертой финала они обыграли дуэт Дезайри Кравчук и Эллен Перес, представляющих США и Австралию, со счетом 2:6, 7:6 (7:5), 10:7. В полуфинале им предстоит сыграть с китайской парой Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.

Дубай (ОАЭ). Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом 703 580 долларов.

Четвертьфинал. Вероника Кудерметова / Элисе Мертенс (Россия / Бельгия, 2) — Дезайри Кравчук / Эллен Перес (США / Австралия) — 2:6, 7:6 (7:5), 10:7.

Ранее уроженка Казани вышла в полуфинал проходящего в Эмиратах турнира и в одиночном разряде.