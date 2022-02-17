Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Дубае

Уроженка Казани Вероника Кудерметова в четвертьфинале теннисного турнира в Дубае победила швейцарку Жиль Тайхманн в трех сетах — 6:2, 5:7, 6:4.

За 2 часа 24 минуты матча российская спортсменка выполнила пять эйсов, сделала шесть брейков и шесть раз ошиблась при подаче. Соперница же однажды подала навылет, допустила две двойные ошибки и конвертировала четыре брейк-пойнта.