Кудерметова вышла в финал турнира в Дубае

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, уроженка Казани, вышла в финал одиночного разряда турнира WTA который проходит в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов Дубае.

Старшая дочь чемпиона России 1998 года по хоккею в рядах «Ак Барса» Эдуарда Кудерметова Вероника вышла в финал без игры.

В полуфинале россиянка должна была встретиться с Маркетой Вондроушовой из Чехии, но та отказалась от игры.

В финале соперницей Кудерметовой станет латвийская теннисистка Елена Остапенко, которая в полуфинале победила Симону Халеп из Испании со счетом 2:6, 7:6 (7:0), 6:0. Игра продолжалась 1 час 37 минут.

Ранее Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Дубае в парном разряде.