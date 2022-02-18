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Спорт
18 февраля 2022  19:05
Cергей Гаврилов

Кудерметова вышла в финал турнира в Дубае

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова, уроженка Казани, вышла в финал одиночного разряда турнира WTA который проходит в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов Дубае.

Старшая дочь чемпиона России 1998 года по хоккею в рядах «Ак Барса» Эдуарда Кудерметова Вероника вышла в финал без игры.

В полуфинале россиянка должна была встретиться с Маркетой Вондроушовой из Чехии, но та отказалась от игры.

В финале соперницей Кудерметовой станет латвийская теннисистка Елена Остапенко, которая в полуфинале победила Симону Халеп из Испании со счетом 2:6, 7:6 (7:0), 6:0. Игра продолжалась 1 час 37 минут.

Ранее Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Дубае в парном разряде.

#вероника кудерметова
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